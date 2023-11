La definizione e la soluzione di: Misura le profondità marine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Misura le profondita marine

Uomo e che viene talvolta ancora usata per misurare le profondità marine.[senza fonte] unità di misura per stoffe, tessuti, arazzi dalle fiandre; aveva lunghezza... Lo scandaglio è uno dei più antichi ed utilizzati strumenti idrografici e serve per misurare la profondità dell'acqua durante la navigazione. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

