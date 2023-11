La definizione e la soluzione di: L infusione calda bevuta dagli Argentini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : L infusione calda bevuta dagli argentini

Tradizionalmente questa infusione si beve calda. la tradizione della preparazione del mate è stata appresa dai colonizzatori spagnoli dagli indios guaraní. nel... Il mate o matè (in spagnolo mate; in guaranì ka’ay; in portoghese chimarrão, in portoghese arcaico balsabarrio) è una bevanda ricavata dall'infusione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

