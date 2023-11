La definizione e la soluzione di: Gemma verde-azzurra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Gemma verde-azzurra

Minerale di colore azzurro-verde appartenente al sistema triclino. sempre opaca o appena traslucida, questa gemma può mostrare un colore azzurro uniforme o venature... Acquamarina (aquamarine, aqua green o verde acqua) è un colore, la cui tonalità è una leggera tinta di celeste, che nel cerchio cromatico si trova ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

