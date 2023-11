La definizione e la soluzione di: Frutti che si farciscono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Frutti che si farciscono

frutto che si farciscono" /> L'oliva è un frutto derivato da l'ulivo usato a scopo alimentare sia direttamente, dopo adeguata trasformazione, sia come materia prima per ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : Una focaccia con la farina ricavata da frutti invernali; Piantagione con frutti a caschi; Varietà di ciliegi dai frutti aciduli; Varietà di ciliegi dai frutti aspri;

Cerca altre Definizioni