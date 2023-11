La definizione e la soluzione di: La città che tifa AEK o Panathinaikos. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : La citta che tifa aek o panathinaikos

città che tira aek o panathinaikos" />Atene (AFI: /a'tne/; in greco a, Athina; in greco antico: a, Athnai) è un comune greco di 655 780 abitanti, capitale della Repubblica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : In villa e in città ; Bella città polacca sulla Vistola; La città tedesca delle lame; città della Francia meridionale; tifa per la Nazionale verdeoro; tifa per un undici biancoazzurro; tifa la squadra bianconera di Torino; La città inglese in cui si tifa per lo United; La città del panathinaikos ;

Cerca altre Definizioni