Il Checco di Cado dalle nubi

Album, vedi cado dalle nubi (album). cado dalle nubi è un film del 2009 diretto da gennaro nunziante e interpretato da checco zalone. il film ha per protagonista... Checco Zalone, pseudonimo di Luca Pasquale Medici (Capurso, 3 giugno 1977), è un comico, showman, attore, cabarettista, imitatore, cantautore, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

