La definizione e la soluzione di: Catanzaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Catanzaro

Ultra per oltre due secoli, catanzaro è sede dell'università "magna græcia". la città sorge sull'omonimo istmo di catanzaro, che costituisce la sezione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : Il loro capoluogo è catanzaro ; Foto 4 Una gita a 4749 catanzaro |; La meta della nostra gita 4749 catanzaro ; Foto 1 Una gita a 4749 catanzaro |;

Cerca altre Definizioni