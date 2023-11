La definizione e la soluzione di: Il casato del Veronese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Appartenente al casato veronese dei della scala. figlio di jacopino della scala, fu podestà di cerea e di verona nel 1259, capitano del popolo di verona... Paolo Caliari, detto il Veronese (Verona, 1528 – Venezia, 19 aprile 1588), è stato un pittore italiano del Rinascimento, cittadino della Repubblica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

