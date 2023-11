La definizione e la soluzione di: Si assegna all attore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Si assegna all attore

L'oscar al miglior attore (academy award for best actor in a leading role) è un premio cinematografico assegnato all'attore votato come migliore dalla... Parte è un termine utilizzato in numerosissimi contesti: Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : assegna i premi ai solutori; Si assegna a Cannes; assegna i vari premi nelle competizioni sportive; A Cannes si assegna quella d oro; Christian attore inglese; Colin noto attore cinematografico; L Eastwood attore e regista; Il Favino popolare attore ;

Cerca altre Definizioni