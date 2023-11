La definizione e la soluzione di: Lo è una modenese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

tigèla modenese. oggi è proposto come parte del menù tradizionale (come secondo piatto o come piatto unico) da molte trattorie del modenese, del bolognese... Emiliana – forma femminile dell'aggettivo riferito all'Emilia, parte della regione Emilia-Romagna Emiliana – forma femminile del nome proprio di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Il salume tipico del Natale modenese ;

Cerca altre Definizioni