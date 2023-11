La definizione e la soluzione di: Superata passando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Collega milano a napoli attraversando internamente la penisola italiana e passando per bologna, firenze e roma. è interamente gestita da autostrade per l'italia... Il nemico ha varcato la frontiera (Der Feind im Land) è un film muto del 1913 diretto da Curt A. Stark. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : superata non al passo coi tempi; Gesti teneri fatti passando la mano sulla pelle;

Cerca altre Definizioni