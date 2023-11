La definizione e la soluzione di: Sono racchiusi in baccelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Frutto a coppa carnosa, derivante dal ricettacolo. i frutti sono gli acheni in esso racchiusi. arillo: ha la forma simile a una bacca e la polpa però non... Il cece (Cicer arietinum L.) è una pianta erbacea della famiglia delle Fabacee. I semi di questa pianta sono i ceci, legumi ampiamente usati ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : sono pari in corsa; Riservati... o racchiusi ; La sua spezia si ricava dai baccelli ;

Cerca altre Definizioni