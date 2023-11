La definizione e la soluzione di: Lucio che fu tribuno della plebe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Il tribuno della plebe (in latino: tribunus plebis) fu la prima magistratura plebea a roma. il nome deriva dalle antiche tribù formatesi fin dall'età regia... Icilio è un nome proprio di persona italiano maschile. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : lucio indimenticato cantautore; Il tribuno romano che fu contemporaneo di Petrarca; plebe popolino;

