La definizione e la soluzione di: È divisa in cosche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Lo scheletro della coscia. l'arteria femorale è divisa in due parti: la femorale comune che nasce direttamente dall'iliaca esterna e che si divide nella... Mafia è un termine che indica un tipo di organizzazione criminale retta da violenza, omertà, riti d'iniziazione e miti fondativi. Secondo il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Fu divisa dalla cortina di ferro; Vige fra cosche mafiose;

Cerca altre Definizioni