La definizione e la soluzione di: La cantante e attivista statunitense Carlisle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Riferimento. belinda jo carlisle (ipa /krlal/; los angeles, 17 agosto 1958) è una cantante, musicista e attivista statunitense. fondatrice e leader delle go-go's... Belinda Bencic (in slovacco Belinda Bencicová; Flawil, 10 marzo 1997) è una tennista svizzera. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Lady cantante e attrice; La Thunberg attivista ; Driver attore statunitense ; La cantante carlisle ;

Cerca altre Definizioni