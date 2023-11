La definizione e la soluzione di: Brevissimo volo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

E tediosa e confusa lunghezza di scrittura e di tempo; ma, per questo brevissimo modo di figurarla» – ossia rappresentandola direttamente con disegni,... salto – movimento con cui ci si stacca temporaneamente dal terreno con traiettoria balistica. Per estensione, può indicare anche un repentino cambio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : brevissimo verbo; Borseggio compiuto al volo ;

Cerca altre Definizioni