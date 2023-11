La definizione e la soluzione di: Animali come il bufalo e il bisonte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

il bisonte americano o semplicemente bisonte (bison bison (linnaeus, 1758)) è una specie di bisonte che un tempo vagava per tutto il nord america in vaste... La Bovini Gray, 1821 è una tribù della famiglia dei Bovidi (Bovidae). Animali grandi e tozzi, alcuni di essi svolgono un ruolo importante come ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

