La definizione e la soluzione di: Farmaco per le zone malariche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Farmaco per le zone malariche

Struttura chimica è diversa da qualsiasi altro farmaco anti-malarico e pertanto non presenta ancora problemi di farmaco-resistenza. l'artemisinina si trova in... Il chinino è un alcaloide naturale originariamente ricavato dalla corteccia della pianta andina Cinchona, già conosciuta e adoperata come medicamento ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Farmaco per le zone malariche : farmaco; zone; malariche; Quantità prescritta di un farmaco ; Rende inutile un farmaco ; farmaco da spalmare; farmaco che deve il suo nome a un filosofo greco; Formato di farmaco ad azione locale o sistemica; L aurora di certe zone nordiche; Crea nuove zone di verde; Le zone più antiche delle città: storici; Le zone wellness degli hotel; Lince delle zone aride; Si dice di zone malariche ; Il velo sul letto nelle regioni malariche ; Farmaco da zone malariche ;

Cerca altre Definizioni