La definizione e la soluzione di: Quella d aria dà ventilazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PRESA

Significato/Curiosita : Quella d aria da ventilazione

da liquido a vapore surriscaldato e la ventilazione dell'ambiente; filtro dell'aria: dispositivo posto nell'unità interna ed atto a depurare l'aria emessa... Presa – processo di indurimento relativo a conglomerati cementizi ed a base di calce Presa – lemma relativo alla disciplina sportiva ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

