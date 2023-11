La definizione e la soluzione di: Un pallone in rete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : GOL - GOAL

Significato/Curiosita : Un pallone in rete

Il tocco del calciatore difendente risulti decisivo per spedire il pallone in rete: un'autorete non può venire realizzata su calcio piazzato dalla squadra... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

