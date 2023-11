La definizione e la soluzione di: Nell asola e nell occhiello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OL

Significato/Curiosita : Nell asola e nell occhiello

Come il cuoio. asola: occhiello ricavato in un tessuto, si crea cucendo un'orlatura attorno allo spazio che serve a far passare il bottone e in seguito tagliando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

