La definizione e la soluzione di: Le linee che si tracciano con la riga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RETTE

Significato/Curiosita : Le linee che si tracciano con la riga

« per accennare i vantaggi, che ha il compasso sopra la riga, qualora si tratti di una descrizione precisa di linee, che non debbano temere l'esame del... La retta o linea retta è uno dei tre enti geometrici fondamentali della geometria euclidea. Viene definita da Euclide nei suoi Elementi come un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Le linee che si tracciano con la riga : linee; tracciano; riga; Lungo le linee telegrafiche; linee di soldati; linee di parentela; Le linee del volto; Trasferisce su linee telefoniche i dati del computer; Si tracciano con l aratro per la semina; Si tracciano disegnando un poligono; Si tracciano col righello; tracciano la strada che altri seguiranno; tracciano la strada che molti altri seguiranno; Una riga di poesia; In mezzo alla riga ; Ne è capitale riga ; Sottile riga su fondo di altro colore; Il cursore lampeggiante a inizio riga di certi software per computer;

Cerca altre Definizioni