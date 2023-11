La definizione e la soluzione di: Aveva per moglie Ecuba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PRIAMO

Significato/Curiosita : Aveva per moglie ecuba

Rappresentata in una data incerta attorno al 424 a.c., ispirata alla figura di ecuba, moglie di priamo. la scena si svolge in una spiaggia del chersoneso tracico... Priamo (in greco antico: aµ, Príamos; in latino: Priamus) è un personaggio della mitologia greca. Fu il Re di Troia durante la guerra di Troia e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Aveva per moglie Ecuba : aveva; moglie; ecuba; aveva in repertorio Strangers in the Night; Spesso aveva due tastiere; Le aveva Pegaso; Uno storico Riccardo l aveva di Leone; Tell l aveva ottima; La moglie del 43 verticale; La bella moglie di Menelao rapita da Paride; Giovane moglie ; La moglie di Homer Simpson; La celebre moglie di Perón; Il re di Troia che sposò ecuba ; Il più giovane dei figli di Priamo ed ecuba ; La città di Priamo e di ecuba ; Il re troiano che aveva per moglie ecuba ;

Cerca altre Definizioni