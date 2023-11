La definizione e la soluzione di: Antico popolo spagnolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CANTABRI

Significato/Curiosita : Antico popolo spagnolo

Connotate. lo stesso argomento in dettaglio: rom (popolo). rom sta ad indicare un determinato popolo romaní, ed è il termine con il quale molti non-romaní... I Cantabri erano un'antica confederazione di 11 tribù celtiche che viveva sulla costa settentrionale della Spagna nella zona montuosa oggi conosciuta ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

