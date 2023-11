La definizione e la soluzione di: Trofeo d armi appeso ad un muro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PANOPLIA

Significato/Curiosita : Trofeo d armi appeso ad un muro

Scattone avrebbe esploso un colpo per errore maneggiando una pistola per motivi ignoti, forse per provare l'arma sparando contro un muro o senza sapere che... Panoplia (in greco antico: papa, letteralmente "armatura completa", da p pan "tutto" e p hòplon "arma") era il nome dell'armatura degli ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Trofeo d armi appeso ad un muro : trofeo; armi; appeso; muro; Un trofeo di vittoria dei Sioux; Era un trofeo dei sioux; Un trofeo sportivo; trofeo di sioux; In mezzo al trofeo ; Le armi da fuoco impiegate nei duelli; Il marinaio alle prime armi ; I montoni fra le armi antiche; Resa delle armi ; Lo sport in cui si usano le armi bianche; Giaciglio pensile appeso a due sostegni; È appeso al collo delle mucche; È appeso a un filo; Sospeso nell aria, appeso ; Un ripiano appeso al muro; Copre il muro di foglie; Tappezza di foglie verdi il muro ; muro interno di un edificio; Come un muro a cui è stata tolta la calcina esterna; Regge il gancio nel muro ;

Cerca altre Definizioni