La definizione e la soluzione di: Toccare il polso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TASTARE

Significato/Curiosita : Toccare il polso

Quasi a toccare il polso. quando flesso, il dito centrale convergeva verso il primo dito, mentre il terzo dito si torceva verso l'interno. il primo dito... Damocle è il protagonista di un racconto aggiunto tardivamente alla cultura greca classica. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Toccare il polso : toccare; polso; Un argomento da non toccare ; Tanto vicino da toccare ; Un tasto figurato che è meglio non toccare ; toccare con violenza; Erba da non toccare ; Un osso dal polso al gomito; Nota marca italiana di orologi da polso ; Noto marchio giapponese di orologi da polso ; Si regola al polso ; Avvolto come un polso distorto;

