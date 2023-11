La definizione e la soluzione di: Un tecnico esperto di contabilità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 10 lettere : RAGIONIERE

Significato/Curiosita : Un tecnico esperto di contabilita

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi contabilità nazionale. questa voce o sezione sull'argomento diritto ha un'ottica geograficamente... La ragioneria è una disciplina che si occupa della rilevazione dei fenomeni aziendali e della loro traduzione in scritture contabili, allo scopo di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

