La definizione e la soluzione di: Ha sede alla Farnesina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 20 lettere : MINISTERO DEGLI ESTERI

Significato/Curiosita : Ha sede alla farnesina

Il palazzo della farnesina, spesso chiamato semplicemente farnesina, è un edificio della pubblica amministrazione sede del ministero degli affari esteri... Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) è un dicastero del governo italiano. Esso ha il compito di attuare la ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Ha sede alla Farnesina : sede; alla; farnesina; Una sede per attività assistenziali o culturali; L isoletta partenopea che fu sede dell Accademia Aeronautica; Vi ha sede l Accademia Aeronautica; La città sede dell Olivetti; Una sede per la flotta; Il cassone applicato alla gru; Un uccello in cima alla torre; La dea alla quale era dedicato il Partenone; Un roditore simile alla nutria; È dedito alla vita contemplativa; La sigla del Ministero della farnesina ; Ministero della farnesina ; Quello degli Esteri ha sede alla farnesina ; Quello degli Esteri è alla farnesina ;

