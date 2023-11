La definizione e la soluzione di: La scritta che appare in sovraimpressione che dice chi è l intervistato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SOTTOPANCIA

Significato/Curiosita : La scritta che appare in sovraimpressione che dice chi e l intervistato

Sacerdote intervenuto in studio per instaurare un dialogo con i giovani, tramite un numero telefonico che doveva apparire in sovraimpressione, cosa mai avvenuta... Il sottopancia è un finimento utilizzato per cavalcare, che ha lo scopo di fissare la sella sul cavallo. Si tratta di una correggia che circonda il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

