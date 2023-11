La definizione e la soluzione di: Un peso leggero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ETTO

Significato/Curiosita : Un peso leggero

Che femminile dell'atletica leggera, in cui l'atleta cerca di scagliare il più lontano possibile una sfera metallica (il peso). le regole sono simili a... Hecto è un prefisso SI che esprime il fattore cento, 100. In Italia in genere viene modificato in etto e similmente sono modificate le unità derivate ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

