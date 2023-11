La definizione e la soluzione di: Cosi si chiamava lo Zimbabwe nel 1975. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RHODESIA

Il parlamento estone si chiamava riigikogu e durante la prima repubblica di estonia aveva 100 seggi. l'area geografica, che nel 1809 divenne la finlandia... Rhodesia (AFI: /ro'dzja/) o Rodesia è il nome con cui venne chiamata, tra il 1965 e il 1979, la ex colonia britannica della Rhodesia Meridionale, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

