Il compianto Luttazzi del pianoforte.

Significato/Curiosita : Il compianto luttazzi del pianoforte

«eccezionale quando affronta il gershwin di they can't take that away from me o lo spumeggiante swing di chiedimi tutto di luttazzi» e dà «una di quelle interpretazioni... Lelio Luttazzi (Trieste, 27 aprile 1923 – Trieste, 8 luglio 2010) è stato un pianista, attore, cantante, direttore d'orchestra, showman, conduttore ...