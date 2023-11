La definizione e la soluzione di: Il ciao per gli arabi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SALAM

Significato/Curiosita : Il ciao per gli arabi

Comune, in aggiunta alle codifiche compatibili per le loro strutture normalmente contestuali (i testi arabi dovrebbero essere codificati al giorno d'oggi... La parola salam "", in arabo significa "pace", essendo la radice semitica s-l-m legata al significato di "salvezza, salute, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

