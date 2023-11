La definizione e la soluzione di: L aula di Montecitorio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CAMERA

Significato/Curiosita : L aula di montecitorio

Costruita una nuova aula provvisoria in via della missione, e solo nel 1918 fu inaugurata la sede definitiva nel palazzo montecitorio. i lavori di ampliamento... Camera – in architettura, sinonimo di stanza; per estensione, un luogo di riunione Camera – istituzione dei Paesi che hanno il parlamentarismo come ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

