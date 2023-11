La definizione e la soluzione di: Una perla sulla fronte dell atleta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 6 lettere : STILLA

Significato/Curiosita : Una perla sulla fronte dell atleta

Le ville ricche di verde che avevano fatto definire questa località la perla verde dell'adriatico, cominciano già a cedere il posto alle nuove strutture... Stilla (... – Abenberg, 1132 circa) apparteneva alla nobile famiglia dei conti di Abenberg e fondò la chiesa di San Pietro. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

