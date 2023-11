La definizione e la soluzione di: Un uccello come l egretta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 6 lettere : AIRONE

Significato/Curiosita : Un uccello come l egretta

La garzetta (egretta garzetta linnaeus, 1766) è un uccello pelecaniforme della famiglia degli ardeidi. uccello di colore bianco con un sottile becco nero... L'airone cenerino (Ardea cinerea Linnaeus, 1758) è un uccello appartenente alla famiglia Ardeidae. Originario delle regioni temperate del Vecchio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

