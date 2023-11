La definizione e la soluzione di: I turisti del Lunedì di Pasqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GITANTI

Significato/Curiosita : I turisti del lunedi di pasqua

Arbëreshë il pomeriggio della domenica di pasqua, il lunedì e il martedì. attualmente ha luogo solo il martedì dopo pasqua (vallja e martës së pashkëvet), principalmente... Una domenica pomeriggio sull'isola della Grande-Jatte (Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte) è un dipinto del pittore francese Georges ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : I turisti del Lunedì di Pasqua : turisti; lunedì; pasqua; Attraggono in Francia un gran numero di turisti ; Una meta dei turisti a Roma; Fa per professione la guida dei turisti ; Si occupa di turisti ; Pieni di orde di turisti ; Prima di lunedì e sabato; Il lunedì dell Angelo; Si fa il lunedì di Pasqua; L Aldo che inventò il Processo del lunedì ; __ Ceran, conduttrice di Quelli che il lunedì ; La prima domenica dopo pasqua ; Felice come una pasqua ; Sono comuni a Natale pasqua e Capodanno; Cade sempre due giorni dopo la pasqua ; Le enormi statue dell isola di pasqua ;

Cerca altre Definizioni