Soluzione 7 lettere : BRITPOP

Significato/Curiosita : Tipo di musica leggera proveniente da oltremanica

Inventa una fittizia discendenza discepolare di guglielmo da ruggero bacone, anch'egli filosofo d'oltremanica del xiii secolo. inoltre per il suo aspetto... Britpop è il termine utilizzato per ricondurre ad un unico movimento alcuni gruppi britannici rock alternativo e pop rock apparsi all'inizio degli ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

