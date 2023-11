La definizione e la soluzione di: La Terra ne compie 365 all anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 4 lettere : GIRI

Significato/Curiosita : La terra ne compie 365 all anno

Uniforme con cui la terra percorre la propria orbita. per questi motivi è stato definito un anno tropico medio, pari a 365,2422 giorni (365 giorni, 5 ore... I giri al minuto (indicati con giri/min o RPM) (dall'inglese revolutions per minute o dall'italiano rotazioni per minuto), sono un'unità di misura ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

