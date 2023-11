La definizione e la soluzione di: Tappezzerie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Tappezzerie

Decorate per le chiese, l'uso delle tappezzerie si diffuse nelle dimore signorili solamente dopo le crociate. nella tappezzeria artigianale si usano svariate... La carta da parati è un materiale usato per decorare le pareti interne di edifici privati e pubblici, così come superfici verticali, anche di mobili ...