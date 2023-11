La definizione e la soluzione di: Un segno fra cinque righe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NOTA

Significato/Curiosita : Un segno fra cinque righe

Caratterizzati da righe luminose discrete in una successione ben precisa. mancava tuttavia un inquadramento teorico del fenomeno dell'emissione a righe da parte... Musica Nota – il suono e il segno che rappresenta il suono sul pentagrammaEditoria Nota – informazione posta in corpo minore a piè di pagina o alla ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un segno fra cinque righe : segno; cinque; righe; Il segno che eleva di mezzo tono la nota; Viene abbrunata in segno di lutto; segno d approvazione; Il segno matematico della moltiplicazione; Il segno di una botta; cinque in lettere; Il Grand è a cinque stelle; Sportivo che si misura in cinque specialità; Hanno cinque lati in più dei triangoli; In cinque formano un lustro; Le righe nere delle zebre; righe tirate; Un diffuso software con tabelle di righe e colonne; Sono pari nelle righe ; Si dice di un disegno eseguito senza righe e squadre;

Cerca altre Definizioni