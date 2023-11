La definizione e la soluzione di: Prendere Roma per diffuso modo di dire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 4 lettere : TOMA

Significato/Curiosita : Prendere roma per diffuso modo di dire

Conoscere la verità." prendere per i fondelli prendere in giro, imbrogliare. prendere per il naso significa "prendere in giro", "farsi beffe di qualcuno". in... Toma (in Valle d'Aosta, in lingua francese, tomme - [tom]) è un termine generico che indica formaggi prodotti con tecniche fra loro similari. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

