Soluzione 4 lettere : CISA

Significato/Curiosita : Il passo della a15

L'autostrada a15 (detta anche autostrada della cisa) è un'autostrada italiana che attraversa la bassa valle del taro e la lunigiana, superando l'appennino... Il passo della Cisa è il valico dell'Appennino settentrionale, che separa l'Appennino ligure dall'Appennino tosco-emiliano; è posto a un'altitudine ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

