La definizione e la soluzione di: Ha ospitato le Olimpiadi 1896 e 2004. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 5 lettere : ATENE

Significato/Curiosita : Ha ospitato le olimpiadi 1896 e 2004

Disambiguazione – "olimpiadi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi olimpiadi (disambigua). disambiguazione – se stai cercando il film... Atene (AFI: /a'tne/; in greco a, Athina; in greco antico: a, Athnai) è un comune greco di 655 780 abitanti, capitale della Repubblica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

