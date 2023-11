La definizione e la soluzione di: Materia prima delle cartiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 12 lettere : PASTA DI LEGNO

Significato/Curiosita : Materia prima delle cartiere

Semilavorati delle cartiere. l'industria cartaria, pur essendo caratterizzata dall'uso di cellulosa o materiali cellulosici come materia prima, può suddividersi... L'industria cartaria è il settore dell'attività manifatturiera composto dalle cartiere che si occupano della produzione della carta e del cartone ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Materia prima delle cartiere : materia; prima; cartiere; Una scatola di materia grigia; materia che si studia sull atlante; La materia che si studia sull'atlante; materia prima per suole; Si dice di materia senza vita; prima taglia e poi cuce; La cantano i Francesi prima delle partite della Nazionale; La prima domenica dopo Pasqua; Si spendevano a Madrid prima dell euro; Un contratto per i divi prima di sposarsi; Città in provincia di Ancona rinomata per le cartiere ; Un operazione delle cartiere ; I rotoli prodotti dalle cartiere ;

