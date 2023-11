La definizione e la soluzione di: Lavora in una fucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FABBRO

Significato/Curiosita : Lavora in una fucina

fucino (disambigua). coordinate: 42°00'29.6n 13°28'48.2e / 42.008222°n 13.480056°e42.008222; 13.480056 il fucino (afi: /'fuino/, fùcino) è una vasta... Un fabbro è una persona che crea oggetti di ferro o d'acciaio, utilizzando a questo scopo attrezzi a mano per martellare, curvare, tagliare o ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lavora in una fucina : lavora; fucina; lavora nell autorimessa; Chi la fa non lavora ; lavora d ascia e di martello; Il vasaio lo fa girare mentre lavora ; lavora fra storte e alambicchi; Una giornalista nella fucina della rivista; Velazquez dipinse la sua fucina ; Modellare sulla fucina ; Una fucina di musicisti; La fucina del giornale;

Cerca altre Definizioni