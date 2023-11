La definizione e la soluzione di: Un grande Charlie del jazz. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 6 lettere : PARKER

Significato/Curiosita : Un grande charlie del jazz

Connolly, vedi charlie parker (personaggio). (en) «bird lives» (it) «bird vive» (scritta sul muro e sul monumento in suo onore) charles "charlie" christopher... Charles "Charlie" Christopher Parker, Jr. (soprannominato Bird o Yardbird) (Kansas City, 29 agosto 1920 – New York, 12 marzo 1955) è stato un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

