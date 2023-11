La definizione e la soluzione di: Così si pronuncia easy facile in inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ISI

Significato/Curiosita : Cosi si pronuncia easy facile in inglese

Films. l'avverbio di modo si forma in inglese aggiungendo il suffisso -ly all'aggettivo corrispondente (es.: easy = facile; easily = facilmente. deep... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

