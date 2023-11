La definizione e la soluzione di: Un cortile della caserma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 11 lettere : PIAZZA D ARMI

Significato/Curiosita : Un cortile della caserma

Caratterizzato da un sostanziale periodo di pace. la caserma è un'ampia costruzione su tre livelli di forma quadrata che reca al centro un ampio cortile o piazza... Piazza d'Armi a Torino è stata una delle piazze destinate, nella storia della città sabauda, ai raduni delle truppe e alle loro parate. Nel corso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

