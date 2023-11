La definizione e la soluzione di: La copertura che il meccanico alza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 6 lettere : COFANO

Significato/Curiosita : La copertura che il meccanico alza

Quando la pallina si avvicina, il movimento del busto è molto fluido, al contatto con la palla la testa rimane ferma, poi si alza seguendo il movimento... Il cofano è il portello apribile delle carrozzerie automobilistiche, posto a riparo del vano motore o del vano bagagli. Nel caso di carrozzerie ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

